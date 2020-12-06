شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يحافظ على صدارة البوندزليجا بالتعادل «3-3» مع لايبزيج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حافظ بايرن ميونيخ على صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعدما تعادل 3-3 مع ضيفه رازن بال شبورت لايبزيج أقرب منافسيه اليوم السبت، بفضل ثنائية من توماس مولر في مواجهة مثيرة.

ورفع بايرن رصيده إلى 23 نقطة من عشر مباريات متقدما بنقطتين على لايبزيج وأربع نقاط على بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن الذي يحل ضيفا على شالكه غدا الأحد.

وافتتح كريستوفر نكونكو التقدم للايبزيج بعد 17 دقيقة لكن جمال موسيالا البالغ عمره 17 عاما والمخضرم مولر قلبا المباراة لبايرن.

وأدرك جاستن كلويفرت التعادل للفريق الضيف في شوط أول متقلب.

وبدا لايبزيج الأقرب للفوز عندما منحه إميل فورزبيرج التقدم 3-2 في الدقيقة 48 غير أن مولر هز الشباك بضربة رأس قبل 15 دقيقة من النهاية ليحافظ بايرن على الصدارة.