شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات يد الأهلي» يفوز على المعادي في الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق لفريق الأول لسيدات كرة اليد بالأهلى الفوز على نظيره فريق المعادي بنتيجة 31-11، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في إطار منافسات بطولة الدوري.
وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر الأهلي بالجزيرة، وشهدت سيطرة من لاعبات الأهلي على مجريات المباراة، بفضل الدفاع المنظم والهجوم القوي المرتد، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 16-4.
وقام يحيى يوسف، المدير الفني للأهلي، بالدفع بعدد من الناشئات في المباراة لاكتساب الخبرات وتعويض الغيابات في الفريق.
ويلتقي الأهلي في المباراة القادمة مع أصحاب الجياد يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري.
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