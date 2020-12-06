شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي دوري أحياء الرياض.. الإثنين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حددت رابطة دوري أحياء فرق الرياض غدا (الإثنين)، موعدا للمباراة النهائية التي ستجمع فريق المملكة مع نظيره مرسيليا، على ملاعب وزارة الرياضة في عرقة. وستشهد المباراة النهائية حضور عدد من الشخصيات الرياضية ، وسيتم نقل المباراة على الهواء مباشرة على إحدى القنوات الفضائية، وسيمنع حضور الجمهور طبقا للإجراءات الاحترازية.

وكان فريقا المملكة ومرسيليا تأهلا للمباراة النهائية بعد أن تجاوزا لشبونة وآرسنال على الترتيب في الدور نصف النهائي من البطولة.

يذكر أن دوري أحياء فرق الرياض شهد مشاركة 36 فريقا، ولعبت جميع المباريات على ملعب اليرموك، شرق العاصمة الرياض.