موسيماني: هذا هو عمل الله اخرج مع صن داونز وأفوز بأبطال أفريقيا مع الأهلي

جدة - عمرو شويل أعرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عن سعادته بلقب كأس مصر والذي يعد الثاني له مع الفريق خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال بيتسو موسيماني في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "أشكر الأهلي ومجلس ادارته والكابتن بيبو كما أشكر كل اللاعبين والجماهير وعائلتي".

أضاف بيتسو موسيماني: "هذا هو عمل الله.. خرجت من بطولة أفريقيا مع صن داونز حتى أعود مع الأهل لأتوج باللقب".

أوضح المدير الفني للأهلي: "لدينا بطولتين قادمتين إذا فزنا ببطولتين ومن الجائز تحقيق 3 و4 ألقاب مع هذا الفريق".

وتوّج الاهلي ببطولة كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، بإستاد برج العرب في نهائي الكأس.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله بعدما تقدم كهربا للأهلي وتعادل ناصر منسي للطلائع ولجأ الفريقين للوقت الإضافي على شوطين وأستمر التعادل لينتهي الوقت الإضافي بالتعادل أيضاً ويتم اللجوء لضربات الجزاء.

سجل للأهلي، على معلول وعمرو السولية وبدر بانون، وأهدر أيمن أشرف، وقفشه، فيما سجل للطلائع إسلام محارب ومصطفى جمال، وأهدر ناصر منسي وخالد سطوحي، وحسين السيد.

وبذلك يحصد الاهلي الثلاثية بعد الفوز بالدوري ولقب دوري أبطال أفريقيا.