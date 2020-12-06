شكرا لقرائتكم محمد مرجان: أتمني مشاركة كل الأندية في احتفالية الأهلي ببطولة أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي عن امنيته في مشاركة كل الاندية مع القلعة الحمراء في احتفالية الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال مرجان في تصريحات تلفزيونية: "الاهلي يدرس اقامة احتفالية كبري بالاتفاق مع الشركة الراعية للاحتفال بعودة بطولة افريقيا مرة أخري وماحدث يعد انجاز للكرة المصرية، اتمني مشاركة جميع الاندية باعتبار ان الانجاز مصري".

توّج الاهلي ببطولة كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد برج العرب في نهائي الكأس.

وأنتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله بعدما تقدم كهربا للأهلي وتعادل ناصر منسي للطلائع ولجأ الفريقين للوقت الأضافي على شوطين وأستمر التعادل لينتهي الوقت الإضافى بالتعادل أيضاً ويتم اللجوء لضربات الجزاء.

سجل للأهلي ، على معلول وعمرو السولية وبدر بانون ، وأهدر أيمن أشرف ،وقفشة ،فيما سجل للطلائع إسلام محارب ومصطفى جمال، ،..وأهدر ناصر منسي وخالد سطوحي ، وحسين السيد

وبذلك يحصد الاهلي الثلاثية بعد الفوز بالدوري ولقب دوري أبطال أفريقيا.

وضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوى وعلى معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هانى وعمرو السولية وحمدى فتحى وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة ومروان محسن.

فيما يضم تشكيل الطلائع كلاً من : محمد بسام ، على الفيل ، خالد سطوحي ،عمرو مرعي ، عمرو جمال ، أحمد سمير ، محمد ناصر ، مهند لاشين ، أحمد زولا ، فرانك ستيفن وأحمد علاء.