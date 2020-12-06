شكرا لقرائتكم محمد بسام : لم نقصر فى الأداء داخل الملعب وكنا الأقرب إلى اللقب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه محمد بسام, حارس مرمى طلائع الجيش الشكر لجميع لاعبى طلائع الجيش قائلا لاعيبة رجالة وكنا نقاتل حتى اخر دقيقة لنكون ند قوي ومشوارنا حافل فى البطولة بعد عبور المقاصة وبيراميدز والزمالك

وأضاف فى تصريحات على برنامج ملعب On time sport على قناة On time sport2، لم نقصر فى الاداء داخل الملعب والتوفيق لم يكن حليفنا وكنا الأقرب إلى اللقب

وواصل جهزت قميص مكتوب عليها فى الجنة يا أمى احتفالا بالفوز ورحلت فجأة وعمرى ما نسيتها وحاولت تخليد ذكراها

وتابع شاهدت ضربات جزاء للاعبى الأهلى ولكن معظهم دولى ولديه خبرات كبيرة

تسلم محمد الشناوى حارس المرمى وقائد فريق الأهلى، كأس مصر الـ 37 فى تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 3/ 2 عقب التعادل الإيجابى 1 / 1 فى الوقت الأصلى والإضافى للمباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب، في نهائي مسابقة كأس مصر.

وتوّج الاهلي ببطولة كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد برج العرب في نهائي الكأس.

وأنتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله بعدما تقدم كهربا للأهلي وتعادل ناصر منسي للطلائع ولجأ الفريقين للوقت الأضافي على شوطين وأستمر التعادل لينتهي الوقت الإضافى بالتعادل أيضاً ويتم اللجوء لضربات الجزاء.

سجل للأهلي ، على معلول وعمرو السولية وبدر بانون ، وأهدر أيمن أشرف ،وقفشة ،فيما سجل للطلائع إسلام محارب ومصطفى جمال، ،..وأهدر ناصر منسي وخالد سطوحي ، وحسين السيد