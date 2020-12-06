شكرا لقرائتكم الغندور: تقنية الفار لم تحقق العدالة وهناك أخطاء والصورة مبتكدبش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد الغندور نجم الزمالك السابق، أن تقنية الفار لم تحقق العدالة بين الأندية ومازالت الأخطاء الفادحة موجودة لصالح بعض الأندية والإخراج عليه علامات استفهام.

وقال خالد الغندور خلال تقديمه برنامج "زملكاوى" المذاع على قناة الزمالك: "أطالب جماهير الزمالك بعدم الحزن على هذا الموسم، والمباريات بتؤكد أن هناك أخطاء بتكسب بطولة وتخسر فريق بطولة، وكنا نعتقد أن تقنية الفار ستحقق العدالة ولكن التجربة تؤكد أن هناك أخطاء فادحة والناس كلها شايفة وعارفة مين اللى بيستفيد من الأخطاء والصورة مبتكدبش".

وأضاف الغندور: "الإعادات بتبين صحة أو خطأ القرار ومع فرق أخرى لا يوجد إعادات لألعاب مهمة والحكم مش بيرجع للفيديو مع فرق معينة والمخرج بيعيد كتير لفرق ومش بيعيد لفرق أخرى، يعنى مثلا كورة محمد أوناجم اللى جت هدف في طلائع الجيش الإعادة أنهت الجدل، وكذلك هدف طلائع الجيش في الإعادة بانت أنها تسلل، ولكن في كورة طلائع الجيش اللى طالبوا أنها تكون ضربة جزاء فالفار أظهر الشدة الثانية ولم يظهر الشدة الأولى لتحتسب فاول مش ضربة جزاء".

وأضاف خالد الغندور: إن اللجنة المؤقتة برئاسة أحمد البكرى رفضت التعاقد مع أحمد الشيخ نهائيا حفاظا على أخلاقيات ومبادئ نادى الزمالك وتمنت التوفيق لأحمد الشيخ في أي نادى آخر".