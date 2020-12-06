شكرا لقرائتكم الاهلي يتساوى مع برشلونة والبايرن في تكرار الثلاثية التاريخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل للمرة الثانية يُحقق فريق الاهلي الثلاثية في تاريخ النادي بعد أن سبق له تحقيق هذا الإنجاز في عام 2006، عندما فاز بلقب الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة، وفاز بدوري أبطال إفريقيا على حساب الصفاقسي التونسي، وبلقب كأس مصر على حساب الزمالك.

ونجح الاهلي في إضافة إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة إنجازاته، بعدما توج بالثلاثية التاريخية للمرة الثانية في تاريخ النادي، وذلك عقب الفوز على طلائع الجيش والتتويج بلقب كأس مصر ، وفاز الأهلي بلقب بطولة الدوري الممتاز قبل 7 جولات من نهاية الموسم، بعدما أنهى البطولة وفي جعبته 89 نقطة، قبل أن يُتوج بدوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك بعدما فاز عليه 2-1 في المباراة النهائية، وأتم الثلاثية الليلة بتتويجه بكأس مصر على حساب طلائع الجيش.

وتساوى الأهلي بذلك مع فريقي برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، اللذين حققا الثلاثية التاريخية مرتين في مسيرتيهما أيضًا، إذ حققها برشلونة في عامي 2009 و2015، بينما حققها البايرن في عامي 2013 و2020.