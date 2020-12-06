شكرا لقرائتكم الخطيب يطمأن على طاهر محمد طاهر بعد إصابته في نهائي الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالاطمئنان على طاهر محمد طاهر لاعب الفريق عقب إصابته في مباراة اليوم أمام طلائع الجيش في نهائي كأس مصر ، وحرص بيبو على الاطمئنان على الوافد الجديد للأهلي في الميركاتو الصيفي بعد إصابته في الرأس بعد اصطدام مع أحمد علاء مدافع فريق طلائع الجيش حيث غادر على إثرها ملعب المباراة في الدقيقة 60.

وتوج الأهلي مساء اليوم السيت بلقب كأس مصر للمرة السابعة والثلاثين في تاريخه بعد الفوز على نظيره طلائع الجيش بركلات الترجيح.

واحتفل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى بطريقة خاصة مع محمد الشناوى حارس مرمى الفريق، بعد أن توج المارد الأحمر بلقب كأس مصر للمرة 37 فى تاريخه ، ويبدو أن موسيمانى أشار إلى الشناوى خلال الاحتفال بإنه مثل القائم الثالث لمرمى الأهلى، فى الوقت الذى دخل فيه محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر فى نوبة بكاء بعد أن أطلق حكم المباراة صافرته معلنًا تتويج المارد الأحمر باللقب.