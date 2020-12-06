شكرا لقرائتكم خبر عن العبيدي: العروبة لن يرفع المنديل الأبيض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أكد البلجيكي من أصل تونسي فتحي العبيدي، مدرب العروبة، صعوبة مواجهة بني ياس، مشيراً إلى أن فريقه سيلعب وفقاً لإمكاناته المتاحة، والتي بالتأكيد لا تقارن بإمكانات الفريق المضيف، ومع ذلك لن يرفع المنديل الأبيض.

وكشف المدرب العبيدي عن غياب أكثر من لاعب مؤثر في صفوف الفريق، إما بسبب الإصابات على مستوى خطي الوسط والدفاع، وإما بسبب الإيقاف الذي سيحرم البرازيلي رودريجو من المشاركة لنيله إنذارين في تمهيدي الكأس.

وأضاف المدرب التونسي: «نحترم بني ياس كفريق كبير وله وزنه»، مشيراً إلى أنه شاهده في أكثر من مباراة، وآخرها أمام العين في دوري الخليج العربي، والتي انتهت برباعية، والتي أكدت امتلاكه لاعبين مهرة في كل الخطوط، لكن ذلك لن يمنع العروبة من بذل كل ما في وسعه من أجل تحقيق نتيجة مرضية والتمسك بحظوظه في المنافسة.

وأشار إلى أنه يعمل بجد على أن يكون الفريق في كامل استعداده البدني والفني وتقديم صورة جيدة، فضلاً عن أن المباراة ستكون مفيدة بكل المقاييس، وخير إعداد لمباراة الحمرية في الجولة المقبلة من دوري الهواة.