شكرا لقرائتكم خبر عن شبـاب الأهلـي يبـدأ حملـة الدفـاع عن اللقب أمـام حتـا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

يُستكمل اليوم عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مع إقامة 4 مباريات، منها مباراتان بين فرق من المحترفين وفرق من الدرجة الأولى.

ويستقبل الإمارات متصدر ترتيب دوري الأولى ضيفه اتحاد كلباء، بينما يستقبل بني ياس فريق العروبة السفير الثاني لأندية الأولى.

ويلتقي شباب الأهلي حامل اللقب مع حتا، بينما يحل الجزيرة ضيفاً على الظفرة.

يستقبل شباب الأهلي ضيفه حتا في السابعة و45 دقيقة مساء، في مواجهة يريد من خلالها «الفرسان» ضمان الفوز والتأهل إلى ربع النهائي وبدء حملة الدفاع عن اللقب الذي أحرزه عام 2019 بشكل قوي.

ويتطلع شباب الأهلي لتعويض مشواره المتعثر في الدوري، بعدما بات يتأخر بفارق 7 نقاط عن الشارقة المتصدر، بسبب لعنة التعادلات التي أثرت بالسلب في موقعه بجدول الترتيب (4 تعادلات في 8 جولات)، وإن كانت تشكيلته تضم نخبة من أبرز اللاعبين على المستوى المحلي.

ويعتمد «الفرسان» على قدرات الهداف المقيم إيجور جيسوس الذي سجل 9 أهداف حتى الآن في دوري الخليج العربي، بينما يأمل المدرب الإسباني جارسيا في تجاوز اللقاء بنجاح، أملاً في تكملة مشواره في المسابقة.

ويحتاج مدرب شباب الأهلي إلى تعزيز وتثبيت الرباعي الدفاعي حتى يتخلص من العيوب التي عانى منها في المباريات الأخيرة. ويعتمد الفريق على قدرات الحارس المخضرم ماجد ناصر، بينما سيكون على مثلث الهجوم إيجاد الثغرات وتأمين ترجمة الفرص أمام مرمى المنافس.

من جهته، فشل حتا في تحقيق أي انتصار هذا الموسم، واكتفى بنيل نقطة واحدة في الدوري في 8 جولات، مقابل تعادل واحد في مباراتين في مسابقة كأس الخليج العربي التي ودع منافساتها أمام بني ياس.

ويدرك حتا أن مباريات الكأس قد تحسم من خلال تفاصيل صغيرة، بعيداً عن حسابات وموقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري.

ويحتاج الفريق إلى أن يواصل عناصره استغلال الفرص هجومياً، لكن المشكلة الأبرز تكمن في الضعف الدفاعي الذي يعانيه الفريق، مما أسهم في اهتزاز شباكه برصيد 23 هدفاً حتى الآن.

الظفرة - الجزيرة

يحل الجزيرة في السابعة و45 دقيقة مساء ضيفاً على الظفرة في موقعة قد يصعب التكهن بهوية الفائز بها قياساً إلى قدرات الفريقين.

ويخوض الجزيرة لقاء اليوم بمعنويات سلسلة الانتصارات التي حققها «فخر أبوظبي» في الجولات الثلاث الأخيرة، مما ساعده على كسب 9 نقاط وضعت علي مبخوت ورفاقه في صلب الصراع على درع الدوري.

ويريد الفريق نقل النجاح إلى مسابقة الكأس، خاصة مع وداع الجزيرة لمنافسات كأس الخليج العربي من الدور الأول.

وسيغيب النيجيري إيزيكيل عن تشكيلة الجزيرة، لكن الاعتماد يبقى على قدرات زايد العامري صاحب الثنائية في مرمى الفجيرة، ومعه «المايسترو» وصانع الخطر الأبرز خلفان مبارك، بينما يشكل علي مبخوت مصدر الثقل الأكبر والرجل القادر على حسم المباريات.

ولن يكون المضيف لقمة سائغة، بعدما أثبت قدرات مميزة في عرقلة المنافسين، حيث كسب نقطة من الجزيرة في ملعب الأخير في المرحلة الأولى من الدوري، كما كسب نقطة على حساب الوحدة في المرحلة الأخيرة.

ويعتمد الفريق على خبرة عناصره في مسابقة الكأس وتأهلهم إلى النهائي مرتين على التوالي في آخر موسمين، وإن لم يتمكن الفريق من خوض نهائي الموسم الماضي بسبب الإلغاء.

الإمارات - اتحاد كلباء

يحل اتحاد كلباء المتوهج في دوري الخليج العربي بالحصول على 13 نقطة في أول 8 جولات، ضيفاً في الرابعة و40 دقيقة مساء على الإمارات المتربع فوق قمة ترتيب دوري الدرجة الأولى. ويريد المضيف إثبات أحقيته في المنافسة على لقب المسابقة التي ذاق حلاوة الفوز بكأسها من قبل في زمن المدير الفني المواطن عيد باروت.

ويتطلع الفريق إلى استغلال عامل الأرض، والرهان على أوراق القوة التي يمتلكها على مستوى صناعة الخطر والتهديف أمام مرمى الفريق المنافس، وإن كان يدرك أن المنافس يختلف عن فرق «الأولى».

بني ياس - العروبة

سيحاول بني ياس نسيان نشوة فوزه على العين في دوري الخليج العربي برباعية تاريخية، حين يستهل رحلته في الكأس بلقاء سهل على الورق أمام العروبة.

وسيعاني صاحب الأرض غياب الهداف العملاق جواو بيدرو، بينما قد يعول على قدرات السهم سهيل النوبي الذي يقدم أفضل المستويات في الفترة الأخيرة.

ويبدو العروبة فريقاً غامضاً بالنسبة إلى مدرب «السماوي» الذي حذر عناصر تشكيلته من قدرات المنافس الذي يتوقع أن يلجأ إلى اعتماد أسلوب الدفاع المحكم من أجل ضمان عدم اهتزاز شباكه.