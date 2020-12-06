شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي يُهنئ لاعبو الطلائع بالأداء الجيد رغم خسارة الكأس أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت جماهير الأهلي القليلة المتواجدة في ستاد برج العرب من لاعبي الفريق التتويج بلقب السوبر الإفريقي عقب الفوز على طلائع الجيش والفوز بلقب كأس مصر ، وقامت الجماهير بالهتاف إلى اللاعبين عقب نهاية المباراة وطالبتهم بالتتويج بلقب السوبر الإفريقي والاستمرار في حصد البطولات ، ويلاقي الأهلي نظيره نهضة بركان المغربي في نهائي كأس السوبر الإفريقي حيث توج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا، فيما توج الفريق المغربي بلقب الكونفدرالية ، وتوج الأهلي مساء اليوم السيت بلقب كأس مصر للمرة السابعة والثلاثين في تاريخه بعد الفوز على نظيره طلائع الجيش بركلات الترجيح.

فيما حرص محمد الشناوي حارس الأهلي، على مصافحة لاعبي فريق طلائع الجيش عقب نهاية المباراة ، وهنأ الشناوي لاعبي طلائع الجيش على الأداء القتالي الذي ظهروا عليه في المباراة وكانوا ندا قويا للنادي الأحمر.