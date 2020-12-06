شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الزمالك : رفض التعاقد مع احمد الشيخ احتراما لقيم النادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت قناة نادي الزمالك عن رفض إدارة النادي برئاسة المستشار أحمد البكرى ولجنة الكرة برئاسة أيمن يونس إتمام التعاقد مع احمد الشيخ لاعب الأهلي السابق ، بعد عدة مشاورات بين لجنة الكرة وإدارة النادي، وأعلنت قناة الزمالك ان رفض التعاقد مع احمد الشيخ جاء احتراما لقيم ومبادئ النادي بعدما سبق واعلن اللاعب وقت ان كان في الأهلي ان الزمالك يفاوضه بطريقة تحمل سخرية علي الزمالك وهو ما كان سببا رئيسيا في رفض التعاقد رغم موافقة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق علي ضم اللاعب.



قناة الزمالك

ورفض مسئولو الزمالك بعد المشاورات التى دارت بين إدارة القلعة البيضاء ولجنة الكرة بالنادى الأبيض، برئاسة أيمن يونس، إتمام صفقة انتقال أحمد أحمد الشيخ، لاعب الأهلى السابق، لصفوف الأبيض فى الموسم المقبل، بعدما تم عرض الصفقة على البرتغالى جايمى باتشيكو، لإبداء رأيه فى ضمه من عدمه، ليتم الاتفاق على عدم اتمام الصفقة بشكل نهائى.

ويستعد الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، لخوض منافسات الموسم الجديد، حيث سيلتقى الأبيض نظيره المقاولون العرب، فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2020 – 2021، والتى أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، انطلاقه بداية من يوم 11 من شهر ديسمبر الجارى، حيث يسعى أبناء ميت عقبة لبداية منافسات الدورى بشكل قوى لمُصالحة الجماهير بعد انتهاء الموسم المنقضى، باحتلال الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز الذى حصد الأهلى لقبه.

فيما تقرر صرف مستحقات لاعبى الزمالك، بعد غد الإثنين، حيث سيتم إيداع مستحقات اللاعبين فى الحسابات البنكية الخاصة بهم غدًا، الأحد، بعدما كان يتم صرف المستحقات من الخزينة إلا أن الإدارة الجديدة للنادى تفضل أن يكون الصرف من خلال الحسابات البنكية، وبذلك سيتم غدًا التوقيع على شيكات المستحقات وإيداعها فى الحسابات الخاصة بهم.