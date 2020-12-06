شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد وفاء.. مؤمن زكريا يحضر تتويج الأهلى بلقب كأس مصر من الملعب عبر الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى محمد الشناوى حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، مكالمة فيديو مع مؤمن زكريا، أثناء التتويج بكأس مصر الـ 37 فى تاريخه، بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 3/ 2 عقب التعادل الإيجابى 1 / 1 فى الوقت الأصلى والإضافى للمباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب، في نهائي مسابقة كأس مصر.

وحرص الشناوى على الاحتفال مع مؤمن زكريا عن طريق مكالمة الفيديو، وشارك مؤمن لاعبو الأهلى الاحتفال بكأس مصر.

الأهلي كان قد توّج ببطولة الدوري للمرة الـ42 في تاريخه قبل إنتهاء البطولة بسبعة أسابيع قبل أن يتوّج ببطولة دوري أبطال أفريقيا الجمعة قبل الماضية على حساب الزمالك بالفوز عليه بهدفين لهدف وأخيراً توّج ببطولة كاس مصر على حساب طلائع الجيش.



مؤمن زكريا

الأهلي قدم مستوى متوسط في مباراة الطلائع لكنه حسم البطولة في النهاية بضربات الجزاء الترجيحية ليستمر التفوق الأحمر على البطولات محلياً وأفريقياً.



