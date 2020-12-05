شكرا لقرائتكم ممر شرفى من الأهلى لطارق العشرى ورجاله بعد نهائى كأس مصر.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقف لاعبو الأهلى والجهاز الفنى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى فى ممر شرفى لطارق العشرى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، ولاعبى فريقه بعد الأداء المشرف فى نهائى كأس مصر، والذى توج به المارد الأحمر بعد الفوز بنتيجة 4/3 بركلات الترجيح، وتسلم الطلائع ميداليات المركز الثانى فى بطولة الكأس قبل أن يصعد الأهلى على منصة التتويج ليتسلم الكأس.

وتوج النادى الأهلى بطلا لكأس مصر بعد فوز على بركلات الترجيح بنتيجة 3/ 2 عقب التعادل الإيجابى 1 / 1 فى الوقت الأصلى والإضافى للمباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب، في نهائي مسابقة كأس مصر، ويطمح المارد الأحمر بالتتويج باللقب للوصول للثلاثية التاريخية بعد التتويج بالدوري للمرة الخامسة على التوالى، ثم الفوز بدوري الأبطال الأفريقى على حساب الغريم التقليدي الزمالك لأول مرة منذ سبع سنوات، بينما يسعى الطلائع للتتويج بأول بطولة فى تاريخه.