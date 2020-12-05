شكرا لقرائتكم خالد الغندور: الزمالك يرفض التعاقد مع أحمد الشيخ نهائيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد الغندور نجم الزمالك السابق، أن اللجنة المؤقتة في نادى الزمالك ترفض التعاقد مع أحمد الشيخ لاعب الاهلى نهائيا في الانتقالات الحالية.

وقال خالد االغندور خلال تقديمه برنامج "زملكاوى" المذاع على قناة الزمالك، إن اللجنة المؤقتة برئاسة أيمن يونس رفضت التعاقد مع أحمد الشيخ نهائيا حفاظا على أخلاقيات ومبادئ نادى الزمالك وتمنت التوفيق لأحمد الشيخ في أي نادى آخر".