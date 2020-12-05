سيتي يحقق فوزين متتاليين للمرة الاولى هذا الموسم

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لندن: حقق مانشستر سيتي فوزين متتاليين في الدوري الانكليزي لكرة القدم للمرة الاولى هذا الموسم، وذلك عندما تغلب على ضيفه فولهام 2-صفر السبت في افتتاح المرحلة الحادية عشرة التي قلب فيها الجار مانشستر يونايتد الطاولة على مضيفه وست هام وخرج فائزا 3-1.

وحسم رجال المدرب الاسباني جوسيب غوارديولا الذي خاض مباراته الـ700 في مسيرته التدريبية، نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيلهم الهدفين عبر رحيم سترلينغ (5) والبلجيكي كيفن دي بروين (26 من ركلة جزاء).

وبعدما حقق فوزين متتاليين في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي بلغ دورها الثاني عندما تغلب على أولمبياكوس اليوناني (3-صفر في مانشستر و1-صفر في أثينا) في الجولتين الثالثة والرابعة، كرر مانشستر سيتي الانجاز ذاته في الدوري بعدما كان تغلب على بيرنلي بخماسية نظيفة السبت الماضي.

وهو الفوز الخامس لسيتي في الدوري هذا الموسم، فرفع رصيده الى 18 نقطة وارتقى الى المركز الخامس مؤقتا برصيد 18 نقطة مع مباراة مؤجلة، بفارق ثلاث نقاط خلف توتنهام وليفربول المتصدرين وبفارق الاهداف أمام ليستر سيتي، فيما مني فولهام العائد الى دوري الاضواء، بخسارته الثامنة هذا الموسم فتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز السابع عشر.

ومنح سترلينغ التقدم لمانشستر سيتي مبكرا وتحديدا في الدقيقة الخامسة عندما تلقى كرة خلف الدفاع من دي بروين، فتوغل داخل المنطقة وسددها زاحفة بيمناه على يمين الحارس الفرنسي ألفونس أريولا.

وحصل سترلينغ على ركلة جزاء اثر عرقلته من الدنماركي يواكيم اندرسن فانبرى لها دي بروين على يسار الحارس أريولا (26).

وبات سترلينغ أكثر لاعب في تاريخ البرميرليغ يحصل على ركلات جزاء (20) بحسب موقع "أوبتا" للاحصائيات الرياضية.

وأهدر سترلينغ فرصة اضافة الهدف الثالث عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من الدولي الجزائري رياض محرز خلف الدفاع فسددها "على الطاير" من مسافة قريبة أبعدها الحارس (32).

وحرمت العارضة دي بروين من تسجيل الهدف الثالث عندما ردت تسديدته اليسارية من مسافة قريبة (50).

وأنقذ أريولا مرماه من هدف محقق عندما تصدى لتسديدة قوية لدي بروين اثر انفراد بعد تلقيه تمريرة من محرز (57).

- يونايتد يقلب الطاولة على وست هام -

وقلب مانشستر يونايتد الطاولة على مضيفه وست هام يونايتد وخرج فائزا 3-1 على الملعب الاولمبي في لندن أمام حضور جماهيري بلغ 2000 متفرج للمرة الأولى في الدوري منذ تسعة اشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وحددت الحكومة البريطانية عدد الحاضرين في المدرجات بأربعة آلاف مشجع كحد أقصى أو 50 بالمئة من قدرة استيعاب الملاعب، أيهما أقل، وذلك في المناطق الأقل تضررا من تفشي فيروس كورونا، فيما حدد العدد الأقصى بألفي متفرج أو نصف الملعب (أيهما أقل) في المناطق المتوسطة الضرر من حيث انتشار الوباء.

ويدين مانشستر يونايتد بفوزه الى لاعب وسطه الدولي البرتغالي برونو فرنانديش الذي خلق الفارق بدخوله في الشوط الثاني وصناعته الهدفين اللذين سجلهما الفرنسي بول بوغبا (65) ومايسون غرينوود (68) ومساهمته في الثالث الذي وقعه ماركوس راشفورد (78).

وفضل سولسكاير الابقاء على فرنانديش وراشفورد على دكة البدلاء ترقبا للقمة الحاسمة الثلاثاء المقبل في الجولة الاخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اوروبا ضد مضيفه لايبزيغ الالماني حيث يحتاج الى التعادل لبلوغ ثمن النهائي.

لكن المدرب النروجي اضطر الى الدفع بهما في الشوط الثاني لتفادي الخسارة الرابعة هذا الموسم، فكان له ما أراد بتحقيقه الفوز الرابع تواليا والسادس هذا الموسم، ليرتقي الى المركز الرابع برصيد 19 نقطة بفارق نقطتين امام وست هام الذي تراجع الى المركز السابع بخسارته الرابعة هذا الموسم والاولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية.

ومنح التشيكي توماس سوتشيك التقدم لوست هام يونايتد أواخر الشوط الأول (38).

وتحسن أداء يونايتد كثيرا في الشوط الثاني ونجح بوغبا في إدراك التعادل عندما تلقى كرة من فرنانديش خارج المنطقة فسددها قوية بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس البولندي لوكاس فابيانسكي (65).

ونجح غرينوود في منح التقدم ليونايتد عندما تلقى كرة من فرنانديش فهيأها لنفسه وسددها بيسراه زاحفة على يسار فابيانسكي (68).

ووجه راشفورد الضربة القاضية لوست هام بعد لعبة منسقة تبادل من خلالها فرنانديش والبديل الاخر الاسباني خوان ماتا الكرة في منتصف الملعب قبل ان يمررها الاخير خلف الدفاع الى راشفورد الذي انفرد بفابيانسكي ولعبها ساقطة داخل مرماه (78).

- كالفيرت-لوين ينقذ ايفرتون -

وسجل دومينيك كالفيرت-ليوين هدفه الحادي عشر هذا الموسم لينقذ فريقه إيفرتون من الخسارة امام مضيفه بيرنلي بمنحه التعادل 1-1.

ورغم بداية الموسم الجيدة لإيفرتون، ضل الفريق طريقه في الأسابيع الأخيرة، وخسر في أربع من مبارياته المحلية الخمس السابقة.

وتأخر فريق المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي مبكراً على ملعب "تورف مور"، بهدف الإيرلندي روبي برايدي (3)، قبل أن يعادل كالفيرت-ليوين في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+3).

وعزز كالفيرت-ليوين موقعه في صدارة لائحة هدافي الـ"برميرليغ" برصيد 11 هدفا بفارق هدفين عن أقرب منافسيه لاعب توتنهام الكوري الجنوبي هيونغ مين-سون.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع مؤقتاً، فيما بقي بيرنلي في المركز التاسع عشر قبل الأخير بست نقاط.

وقال أنشيلوتي في تصريح لقناة "بي بي سي": "لسنا راضين عن النتيجة لكن الأداء كان جيدا"، مضيفا "البداية كانت سيئة وبيرنلي كان متألقا في الدفاع. صنعنا بعض الفرص الجيدة".

ويلعب لاحقا تشلسي مع ليدز يونايتد.