شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من عبد الله بكرى قبل غلق باب القيد بـ 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كثف مسئولو نادي الزمالك من مفاوضاتهم مع مسئولي بيراميدز لحسم صفقة عبد الله بكرى مدافع السماوي خلال الـ 24 ساعة المقبلة وتحديدا قبل غلق باب القيد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث تنتهي فتةر القيد في الثانية عشر من منتصف ليل الغد.

وحصل مسئولو الزمالك علي توقيع عبد الله بكرى علي استمارة الرغبة بموافقته علي الانضمام للزمالك ، وتجري حاليا مفاوضات مكثفة مع مسئولي بيراميدز لحسم الصفقة خاصة ان اللاعب يتبقي له موسم واحد فقط مع بيراميدز ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل علي ان ينضم للنادي الذي وقع له في الصيف المقبل دون مقابل.

من ناحية أخرى رفض عمر السعيد مهاجم الزمالك العروض التي جهزتها لجنة الكرة بالزمالك له من اجل الرحيل عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما خرج اللاعب تماما من حسابات الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو الذي أوصي بالتعاقد مع احمد الشيخ بديلا لعمر السعيد.

وتحدث عمر السعيد مع أعضاء لجنة الكرة مطالبا إياهم بمنحه الاستغناء الخاص به دون تحديد وجهته، في حالة استقرار إدارة النادي علي رحيله، رافضا كل الأندية التي يتفاوض معها الزمالك لضم عمر السعيد، واشترط اللاعب الرحيل الي النادي الذي يرغب هو فيه او منحه الاستغناء الخاص والرحيل المجاني.

في سياق مختلف أقيم اليوم مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الأسبوع الأول من الدوري والمقرر انطلاقه 11 سبتمبر الجارى ، وانتظم المغربى حميد أحداد، فى التدريبات الجماعية للفريق عقب إنتهاء فترة إعارته فى نادى الرجاء البيضاوى المغربى، حيث يتواجد اللاعب بقائمة الفريق فى الموسم الكروى الجديد.

فيما عقد أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، جلسة مع الجهاز الفنى واللاعبين قبل إنطلاق التدريبات الجماعية للفريق، وشهدت الجلسة حضور أحمد مصطفى عضو لجنة الحكماء والمستشار محمد عطية عضو اللجنة المعينة لإدارة النادى، وعبد الحليم على مدير الكرة.

وشهدت الجلسة حديث خاص من قاسم وعطية مع اللاعبين عن الموسم الجديد، وأهمية المرحلة المقبلة للنادى ولجماهيره، حيث قام الثنائى بالتأكيد على صرف جميع المستحقات فى موعدها بشكلها الطبيعى، وقال قاسم إن الجميع فى النادى من أجل مساندة الفريق ودعمه وتوفير كافة متطلباته، نثق فى كل الموجودين ونعلم أنكم على قدر المسؤولية الموضوعة عليكم.