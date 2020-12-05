شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء مباراة الأهلي والطلائع في نهائي الكاس بالتعادل واللجوء لضربات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنتهى الوقت الإضافي لمباراة الاهلي وطلائع الجيش المقامة حالياً باستاد برج العرب فى نهائى كأس مصر والنتيجة هي التعادل بهدف لمثله ليتم اللجوء إلى ضربات الجزاء لحسم بطل الكأس.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوى وعلى معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هانى وعمرو السولية وحمدى فتحى وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة ومروان محسن.

فيما يضم تشكيل الطلائع كلاً من : محمد بسام ، على الفيل ، خالد سطوحي ،عمرو مرعي ، عمرو جمال ، أحمد سمير ، محمد ناصر ، مهند لاشين ، أحمد زولا ، فرانك ستيفن وأحمد علاء.

الشوط الأول

بداية هادئة من جانب الفريقين في الدقائق الأولى مع محاولات مُتباعدة من جانب الفريقين للتسجيل وألغى محمد الحنفي هدف سجله خالد سطوحي في الدقيقة الثامنة بداعي التسلل وتأكد الحنفي عبر "تقينة" الفار من صحة قرار إلغاء الهدف.

بعد الهدف الملغي حاول الاهلي الضغط على فريق الطلائع مُستغلاً إنطلاقات قفشة والشحات لكن دفاع الطلائع وقف بالمرصاد لهذه الهجمات.

الدقيقة 16 شهدت أول فرصة حقيقية للأهلي بعدما توغّل مروان محسن من ناحية اليسار ولعب كرة عرضية جيدة لمحمد مجدي قفشة لكن الأخير سدد كرة ضعيفة أنقذها حارس الطلائع محمد بسام.

وأمتلك الأهلي زمام الأمور عدة دقائق وتعرض عمرو السولية للأصابة ليتوقف اللعب قبل أن يستكمل اللاعب المشاركة في المباراة وواصل الأهلي الضغط ولعب حسين الشحات كرة طولية لكن لم تجد من يتابعها من لاعبي الأهلي فيما إعتمد الطلائع على الهجمات المرتدة الخطرة.

في الدقيقة 34 مرر معلول كرة رائعة من ناحية اليسار "خطفها" مروان محسن وسددها بشكل جيد لكن محمد بسام حارس الطلائع تألق وتصدى للكرة .

تبادل على معلول وحسن الشحات كرة بالقرب من حارس الطلائع وسدد معلول كرة قوية جاءت فوق العارضة .

الدقائق الأخيرة شهدت محاولات من الفريقين للتسجيل لكن دون جدوى لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الطلائع الذي كاد يُسجل هدفاً في الدقيقة الثانية من هذا الشوط عن طريق عمرو مرعي.

ونال أيمن أشرف بطاقة صفراء للخشونة مع عمرو مرعي ،وحاول الأهلي فك الدفاع القوي لفريق الطلائع لكن دون جدوى .

وخرج طاهر محمد طاهر بعد الالتحام القوي مع أحمد علاء وشارك كهربا بدلاً منه في الدقيقة 61 .

نجح الأهلي في تسجيل هدفه الأول عن طريق كهربا في الدقيقة 66 بعد كرة جيدة من أيمن أشرف لمروان محسن ثم لكهربا الذي أحسن إستلام الكرة وسددها في شباك محمد بسام حارس الطلائع.

بعد هدف الأهلي حاول الطلائع التعديل وضغط بقوة وعاد الأهلي ليُهدر فرصة خطرة عن طريق مروان محسن في الدقيقة 72 بعدما تلقى تمريرة جيدة وبدلاً من أن يُسكنها في الشباك سددها في يد بسام وعاد مروان لينقذ فرصة خطرة للطلائع .

وطالب لاعبو الطلائع باحتساب ضربة جزاء بدعوى أن الكرة لمست يد حمدي فتحي لاعب الأهلي في منطقة جزاء الأهلي ولجأ محمد الحنفي لتقنية الفار التي أكدت أن الكرة ضربة حروة مباشرة لبدر بانون بعدما قام عمرو مرعي بـ"شده" من الفانلة قبل أن تصل الكرة إلى حمدي فتحي .

وفي الدقيقة 83 يشارك أكرم توفيق بدلاً من حسين الشحات ، ونال محمد ناصف بطاقة صفراء للخشونة مع حمدي فتحي ، قبل أن يشارك حسين السيد "مارسيلو" بدلاً من محمد ناصف ، ونال أحمد علاء بطاقة صفراء للخشونة مع كهربا وضغط الطلائع بكل قوة وسجل ناصر منسي هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ،وضغط الفريقين ونال أحمد علاء بطاقة صفراء للخشونة مع مروان محسن ليتم طرده بعدما سبق وحصوله على بطاقة صفراء. بعدها ينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لمثله ليتم اللجوء للوقت الإضافي.

الشوط الأضافي الأول

لعب الاهلي بنشاط واضح في هذا الشوط مع أداء دفاعي مُتميز من لاعبو الطلائع الذين أحكموا الرقابة على مفاتيح لعب الأهلي وظهر الأجهاد واضحاً على أداء الفريقين لتنعدم الخطورة على المرمى بشكل فعال لينتهي هذا الشوط بالتعادل بهدف لمثله

الشوط الأضافي الثاني

بدأ هذا الشوط بشكل حماسي من الأهلي لكن دفاع الطلائع مازال يفرض سطوته على اللقاء ، وشارك صلاح محسن وناصر ماهر بدلاً من مروان محسن وحمدي فتحي ، وحاول الأهلي تسجيل هدف الفوز والبطولة مع محاولات مُستميتة من الطلائع لأبطال مفعول هذه الهجمات وأنتهى اللقاء بالتعادل ليتم اللجوء لضربات الجزاء.