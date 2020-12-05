شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الزمالك اختار ستاد القاهرة لمبارياته بالدورى و"بتروسبورت" البديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن نادى الزمالك اختار ستاد القاهرة لإستضافة مبارياته فى الدورى الجديد، كما حدد ستاد بتروسبورت كبديل تحسبا لغلق ستاد القاهرة خلال الفترة المقبلة من أجل زراعة البذور الشتوية، بينما اختار النادى الأهلى ستاد السلام لمبارياته، ويترقب اتحاد الكرة وصول الموافقات الأمنية الرسمية على ملاعب مباريات الدورى لاعلان جدول الدورى الجديد 2020 -2021.

وتعلن لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة مازن مرزوق، غدا الأحد، جدول مباريات الدورى العام الذى ينطلق يوم 11 ديسمبر الجارى بعد الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة قبل إعلانه، وقال مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات إنه لن يتم تأجيل أي مباراة في الدورى الجديد إلا في حالة الظروف القهرية، وأن مسابقة الدوري لن تتوقف بسبب مشاركة المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو، ولن يكون من حق أى فريق تأجيل مبارياته بسبب تواجد لاعبيه فى المنتخب الأولمبى، ولن يتم تأجيل أى مباريات إلا فى الظروف القهرية فقط.

وأضاف مازن مرزوق: "على جميع الأندية أن تعلم صعوبة الموقف، وأن الدورى سيكون مضغوطا بسبب الارتباطات العديدة للأندية والمنتخبات"، مع التشديد على أن الجدول الخاص بالدورى سيكون مضغوطا بسبب ظروف فترة كورونا.

وأكد مرزوق أنه لن يتم تأجيل أى مباراة فى الموسم الجديد بسبب حالات الكورونا، إلا إذا وصل عدد حالات الإصابات إلى 16 لاعبا، مشيرا إلى أنه سيتم تغريم النادى الذى يصل إلى هذا العدد من الإصابات لاعتباره إهمال طبى.

وقال مرزوق فى اجتماعه باتحاد الكرة مع ممثلى الأندية أن تكاليف المسحات تقع على الأندية وهو ما اعترضت عليه الأندية خلال الاجتماع.

وأضاف أنه لن يتم بدء أى مباراة فى الدورى بدون سيارة إسعاف، وحال عدم وجودها الحكم سيلغى المباراة واعتبار الفريق صاحب الملعب مهزوما، مؤكدا أنه حال تأخر سيارة الإسعاف قبل المباراة بـ20 دقيقة سيتم تغريم النادى صاحب المباراة.