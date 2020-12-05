شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انطلاق مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنطلقت منذ قليل مباراة الاهلي وطلائع الجيش باستاد برج العرب فى نهائى كأس مصر ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوى وعلى معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هانى وعمرو السولية وحمدى فتحى وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة ومروان محسن ، ويجلس على دكة البدلاء: محمود كهربا ورامي ربيعة ومحمود وحيد وعلي لطفي ‏وحيرالدو وأكرم توفيق وناصر ماهر وصلاح محسن وياسر إبراهيم.

فيما يضم تشكيل الطلائع كلاً من : محمد بسام ، على الفيل ، خالد سطوحي ،عمرو مرعي ، عمرو جمال ، أحمد سمير ، محمد ناصر ، مهند لاشين ، أحمد زولا ، فرانك ستيفن وأحمد علاء.

ويُدير مباراة الليلة الحكم ، محمد الحنفي ويعاونه أحمد حسام ويوسف البساطي على خطي الملعب، بينما يقوم محمد الصباحي بمهمة الحكم الرابع ، وسيكون طارق مجدي حكماً للفيديو على أن يكون محمود عاشور حكم الفيديو المساعد في المباراة النهائية

ويحلم الأحمر بالتتويج باللقب للوصول للثلاثية التاريخية بعد التتويج بالدوري للمرة الخامسة على التوالي ثم الفوز بدوري الابطال الافريقى على حساب الغريم التقليدي الزمالك لأول مرة منذ سبعة سنوات، فيما يسعى الطلائع للتتويج بأول بطولة في تاريخه.

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية بكأس مصر بعد أن تجاوز بني سويف (3 – 1) في الدور الأول ثم الترسانة (2 – 1) في ثمن النهائي وأبو قير للأسمدة بنفس النتيجة في ربع النهائي بتاريخ 21 نوفمبر الماضي ثم تخطى عقبة الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف مساء الثلاثاء الماضى.

بينما حجز طلائع الجيش مقعده في المباراة النهائية لكأس مصر للمرة الأولى في تاريخه بعد أن تجاوز دكرنس فى الدور الأول (1 – 0) بعدها تفوق على مصر للمقاصة فى ثمن النهائي بنفس النتيجة، ثم فجر مفاجأة كبيرة فى ربع النهائى عندما أطاح بفريق بيراميدز ثالث الدورى بفارق ركلات الترجيح بعد التعادل السلبى بتاريخ 14 أكتوبر الماضى ثم واصل مفاجأته المدوية وأطاح بالزمالك حامل اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى 1-1 وأضاف الطلائع هدفين في الوقت الاضافى .































































