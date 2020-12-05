كاف يعلن إقامة مباراة كوتوكو ونواذيبو بالأبطال الأحد.. وبطل موريتانيا يُعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة مباراة أشانتي كوتوكو الغاني ونواذيبو بطل موريتانيا غدًا الأحد بعدما كان من المفترض أن يقام اللقاء مساء اليوم على ملعب "بابا يارا" ضمن حسابات إياب الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأفادت تقارير إعلامية غانية في الساعات الماضية أن الفريق الموريتاني ظهر عليه لاعبين مصابان بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وبسبب هذا قرر حكم المباراة تأخير المباراة لمدة ساعة إلا أن اللقاء لم يقام قبل أن يقرر "كاف" عبر حسابه الشخصي على "تويتر" إقامة المباراة غدًا الأحد.

ونشر نادي كوتوكو عبر حسابه الشخصي "تويتر" :"تم إلغاء المباراة بين كوتوكو ونواذيبو رسميًا، ترقبوا المزيد من التفاصيل".

من جانبه علق جدو أحمد بنان المدير العام بنادي نواذيبو قائلاً :"فور وصولنا لغانا أجرينا مسحات طبية وظهرت النتيجة سلبية".

وتابع :"قبل المباراة خضعنا لفحوصات جديدة وظهرت النتائج إلا أننا قمنا باختبارات أخرى في معمل آخر وظهرت النتيجة سلبية".

وأنهى :"أخبرنا ذلك في الاجتماع الفني وتواصلت مع السلطات الغانية".

وكان لقاء الذهاب والذي أقيم في موريتانيا انتهى بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل جانب.