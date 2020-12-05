تأجيل جلسة مسؤولو الزمالك مع أحمد الشيخ وظهوره في قناة النادي للغد

قرر مسؤولوا نادي الزمالك نقل الجلسة المقرر عقدها مع اللاعب أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق لتوقيع عقود انضمامه للزمالك خارج مقر القلعة البيضاء اليوم. كما تقرر تأجيل ظهور اللاعبعبر قناة الزمالك للغد . وكان مصدر مقرب من احمد الشبخ لاعب الأهلي السابق قد أعلن عن توقيع اللاعب عقود انتقاله للزمالك خلال الموسم الجديد كاشفا أن أحمد الشيخ وقع رسميا للزمالك لمدة ٣ سنوات . وكان من المقرر أن يتوجه أحمد الشيخ الي مقر نادي الزمالك ، للاجتماع بالمسؤلين في النادي، لوضع الرتوش الاخيرة وللاعلان عن الصفقة بشكل رسمي قبل أن يتم الاعلان عن نقل الاجتماع خارج النادي .

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