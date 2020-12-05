بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ضد قادش في الدوري الإسباني اليوم

يحل برشلونة بقيادة مدربه رونالد كومان، ضيفا ثقيلا على حساب قادش، اليوم السبت في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني.

ويقدم موقع “الوفد” بث مباشر مباراة برشلونة ضد قادش في الدوري الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد قادش

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت، إذاعة تلك مباراة برشلونة ضد قادش عبر قناة بي إن سبورت 3 HD، وسيقوم بالتعليق عليها المعلق التونسي عصام الشوالي.

موعد مباراة برشلونة ضد قادش

وستقام المباراة بين برشلونة وقادش في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي

الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة قادش

واستقر رونالد كومان مدرب برشلونة على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام قادش، حيث سيدخل المدرب الهولندي تلك المواجهة بالقوة الضاربة، وتأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

حراسة المرمى: تيرشتيجن.

خط الدفاع: ديست – مينجويزا –

لانجليت – جوردي ألبا.

خط الوسط: فرينكي دي يونج – بوسكيتس – فيليب كوتينيو.

خط الهجوم: ليونيل ميسي – جريزمان – عثمان ديمبلي.

موعد مباراة برشلونة المقبلة في دوري أبطال أوروبا

وسيلتقي البارسا مع يوفنتوس في منتصف الأسبوع الجاري على ملعب كامب نو، في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وقد حقق برشلونة الفوز في الجولة الماضية على حساب اوساسونا، بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب كامب نو.

يذكر أن البارسا يسعى لاستغلال الفترة التي يمر بها منافسه التقليدي ريال مدريد خلال المباريات الأخيرة في الدوري الإسباني، حيث خسر الفريق الأبيض مباراته في الجولة الماضية أمام ديبورتيفو ألافيس بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب دي ستيفانو.