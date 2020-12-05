يوفنتوس يهزم تورينو ويصعد للمركز الثاني ي الدوري الإيطالي

فاز فريق يوفنتوس على نظيره تورينو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما في ديربي تورينو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

بادر تورينو بالتسجيل عن طريق اللاعب نيكولاس نكولو في الدقيقة التاسعة ، وتعادل يوفنتس في الدقيقة 77، عن طريق ماكيني قبل أن يسجل ليوناردو بونوتشي الهدف الثاني

لليوفي في الدقيقة 89.

بهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيده للنقطة 20 يصل بها إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي ، بينما تجمد رصيد تورينو عند 6 نقاط في المركز الثامن عشر.