تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد قادش ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الاسباني من المتوقع ان يلعب اليوم المباراة خارج ملعبه نادي برشلونة المباراة بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي مارك أندريه تير شتيجن ، وفي خط الدفاع جوردي ألبا – كليمون لونجليه – أوسكار مينجيزا – سيرجينيو ديست ، وفي خط الوسط سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج –فيليب كوتينيو – ليونيل ميسي – بيدري ، وفي خط الهجوم أنطوان جريزمان.
تشكيلة قادش المتوقعة ضد برشلونة
تشكيلة قادش المتوقعة ضد برشلونة في الجولة الثانية عشر من الدوري من المتوقع ان يلعب اليوم على ملعبه بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي ديفيد ، وفي خط الدفاع ألفونسو، كالا، ماركوس،
بطاقة مباراة برشلونة وقادش
البطولة الدوري الاسباني
الجولة الأسبوع 12
موعد المباراة 05-12-2020
توقيت المباراة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر
القناة الناقله بي ان سبورت 3
معلق المباراة لم يحدد
ملعب المباراة رامون دي كارانزا
كانت هذه تفاصيل خبر مشاهدة مباراة برشلونة وقادش cadiz vs barcelona اليوم بتاريخ 05-12-2020 في الدوري الاسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.