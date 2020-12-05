برشلونة بالقوة الضاربة في مواجهة قادش بالدوري الإسباني

أعلن الجهاز الفني لفريق برشلونة الإسباني بقيادة الهولندي رونالد كومان، المدير الفني عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره قادش والتي ستنطلق بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني . وضم تشكيل برشلونة لمواجهة قادش كل من: في حراسة المرمى: تير شتيجن خط الدفاع: سيرجينيو ديست - كليمونت لينجليه - مينجويزا - جوردي ألبا خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرانكي دي يونج - فيليبي كوتينيو خط الهجوم: أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي - مارتن برايثوايت يدخل برشلونة اللقاء وهو في المركز السابع بجدول الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة، بينما يخوض قادش المباراة وهو في المركز السادس برصيد 15 نقطة.

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