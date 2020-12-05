الامارات | الوصل يجدد الفوز على الفجيرة ويبلغ ربع نهائي الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يجدد الفوز على الفجيرة ويبلغ ربع نهائي الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل الوصل إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة، عقب فوزه اليوم على الفجيرة بهدف دون رد، أحرزه البرازيلي جواو فيغريدو، على استاد الفجيرة، ليتأهل "الإمبراطور" لمواجهة الفائز من مباراة بني ياس مع العروبة. وأكد "الأصفر" تفوقه على الفجيرة، بعدما كان حقق الفوز عليه في الدوري بثلاثة أهداف دون رد، كما أنها المرة الثانية التي يتغلب فيها الوصل على "الذئاب" في كأس رئيس الدولة.

قدم الفريقان أداءً أقل من المتوسط في الشوط الأول، بعدما كثرت التمريرات الخاطئة من اللاعبين، بينما رغم سيطرة الوصل بصورة نسبية على وسط الملعب، ولكن لم يشكل لاعبوه خطورة على مرمى الفجيرة، واعتمد "الإمبراطور" على التسديد من خارج منطقة الجزاء، إذ كانت أبرز فرصة كرة قوية سددها الأرجنتيني نيكولاس أوروز مرت بجوار القائم (17).

أما الشوط الثاني شهد بداية قوية من الوصل، بعدما صنع فابيو ليما الهدف الأول بطريقة رائعة، عندما راوغ دفاع الفجيرة، ومرر الكرة إلى فيغريدو، الذي سدد كرة صاروخية في المرمى (51)، بينما تراجع أداء الفريقين مجدداً عقب الهدف الوصلاوي، ورغم تأخر الفجيرة في النتيجة، ولكن غياب الخطورة من خط هجوم الفريق، بقيادة السويدي كرستيان صامويل أسهم في حفاظ الوصل على تقدمه، ليحقق "الفهود" الفوز الثالث على التوالي، بعدما فاز على الفجيرة وعجمان في الجولتين السابعة والثامنة من الدوري.

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