شكرا لقرائتكم خبر عن «أهلي 2001» يفوز على غزل المحلة بهدف نظيف في افتتاح بطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد 2001، فوزًا غاليًا في افتتاح بطولة الجمهورية على حساب مضيفه غزل المحلة، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عاصم سليم. والدفاع: جلال فارس- هاني عمرو- محمد سلامة- أحمد سيد عبدالنبي. والوسط: أحمد أشرف- كريم سعد الله- محمد خالد- أحمد سيد غريب- عمر رزق والهجوم: على عمرو.

وفي الشوط الثاني شارك محمد ياسر ومحمد رضا وإبراهيم عبدالحكيم، بدلا من عمر رزق ومحمد خالد وأحمد أشرف.

جاء هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 60 من عمر المباراة من ركلة جزاء، سددها بنجاح أحمد أشرف قائد الفريق، ليحصد «أهلي 2001» أول ثلاث نقاط في مشواره بالدوري ويضم الجهاز الفني لفريق 2001 ياسر رضوان مديرًا فنيًّا، ومعتز إينو مدربًا عامًّا، وتامر دسوقي مدربًا للحراس، ومحمد إمام طبيب الفريق، ومحمد راشد إداري الفريق، وأحمد عبدالخالق المدلك.