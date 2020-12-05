تركي آل الشيخ يدعم نجلة «مورينيو»‏

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام المستشار تركي آل الشيخ، وزير هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بدعم نجلة البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الانجليزي، بمناسبة اطلاق علامتها التجارية للمجوهرات. وكتب آل الشيخ عبر تويتر: «ابنتي ماتيلدا، ابنة أخي المميز جوزيه مورينيو تطلق علامتها التجارية للمجوهرات الآن. أنا أحد عملائها الآن وأدعوكم لتكونوا من عملائها أيضًا». الوضع في مصر

اصابات 117,583

تعافي 103,191

وفيات 6,732

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