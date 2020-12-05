شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يواجه الأهلي في نهائي كأس مصر بثنائي هجومي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، تشكيل لاعبيه لمواجهة الأهلي في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت، على استاد برج العرب، في نهائي كأس مصر.
وكان الأهلي قد انتصر على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي، بينما فاز طلائع الجيش على الزمالك بنتيجة 3-1.
وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: أحمد زولا- أحمد علاء- خالد سطوحي- على الفيل- محمد ناصف.
خط الوسط: فرانك ستيفين- مهند لاشين- أحمد سمير.
خط الهجوم: عمرو جمال- عمرو مرعي.
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