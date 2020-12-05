شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تمنح نادال لقب الدون.. وتوقعات بتأجيل بطولة أستراليا المفتوحة للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كرمت الحكومة الإسبانية، نجم التنس رفائيل نادال، حيث منحته وسام «الثانى من مايو» رتبة الصليب الأكبر، وهو أعظم جائزة يمكن منحها لأى رياضى إسبانى.

وقدمت الوسام لنادال، إيزابيل دياس أيوسو، رئيسة بلدية مدريد، في حفل أقيم بمكتب البريد الملكى.

وقالت أيوسو: «نادال أفضل رياضى على مر العصور، وهو مثال حى على الرياضى المنضبط، ويستحق أكثر من ذلك».

من جهته، عبر نادال عن سعادته البالغة بهذا التكريم، وأهدى الجائزة للطواقم الطبية، وجميع الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل محاربة فيروس كورونا.

وقال نادال: «أود أن أمنح هذه الجائزة لعوائل الضحايا، وجميع من ساهم في حماية الناس، وبالأخص هنا في مدريد، لقد عانوا بشدة».

وبحصوله على هذا التكريم، بات رافا يسمى بـ«الدون نادال» في إسبانيا.

على جانب آخر، قال ستيف سايمون رئيس اتحاد محترفات التنس إن الاتحاد يخطط لبدء موسم 2021 في الأسبوع الأول من يناير المقبل خارج أستراليا، قبل وصول اللاعبين إلى ملبورن للدخول في حجر صحى قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة.

ويتوقع أن يتأجل انطلاق أستراليا المفتوحة من موعده الأصلى في 18 يناير بينما تستمر المحادثات بين الاتحاد الأسترالى للتنس والسلطات المحلية حول الإجراءات التي ستطبق خلال البطولة الكبرى الأولى في الموسم.

ورغم استمرار المحادثات حول موعد وصول اللاعبين إلى أستراليا وما سيسمح لهم القيام به فترة خلال الحجر الصحى وهى 14 يوما فإن سايمون على ثقة بأن البطولة ستقام كما هو مقرر.

وقال سايمون لرويترز عبر الهاتف من الولايات المتحدة: «نحن نتوقع إقامة أستراليا المفتوحة كما هو مقرر».

وتابع: «بالتأكيد سيخضع المشاركون في أستراليا المفتوحة لحجر صحى وهذا ما سيشكل تحديات بالنسبة لشهر يناير».

وأضاف: «نحن نأمل الآن في الانتهاء من وضع خطط لبدء الموسم الجديد واستضافة بعض البطولات بداية من الرابع من الشهر المقبل».

وأكد سايمون أن اتحاد محترفات التنس يخطط لتعديلات قليلة في برنامجه في أستراليا بعد فترة الحجر الصحى هناك.

وهذا يشمل البطولة الكبرى الأولى في الموسم قبل السعى بعد ذلك إلى العودة للالتزام ببرنامجه المعتاد قدر الإمكان.

وفى الأوضاع العادية ينطلق موسم بطولات المحترفين والمحترفات في أستراليا. وفى 2020 انطلقت بطولات السيدات في برزبين وشينتشين وأوكلاند في 6 من يناير.

وتماما مثل أستراليا تطبق الصين ونيوزيلندا إجراءات وقائية واحترازية صارمة للحد من تفشى العدوى بفيروس كورونا وبالتالى فإن اتحاد المحترفات سيضطر على ما يبدو للبحث عن أماكن بديلة لبدء موسمه المقبل.

وقال سايمون إن الاتحاد يعمل في هذا الاتجاه بالتعاون مع أعضائه ومع الاتحاد الأسترالى للتنس لبلورة خطة في هذا الصدد.

وأضاف: أعتقد أننا الآن في وضع جيد وأننا سنتمكن من بدء الموسم، وبعد ذلك التحول إلى أستراليا، ثم المضى قدما بصورة ممتازة في بقية الموسم.