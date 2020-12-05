شكرا لقرائتكم خبر عن بانون وطاهر في تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بنهائي كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه في مواجهة نظيره طلائع الجيش، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت، على استاد برج العرب، في نهائي كأس مصر.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

في الدفاع: على معلول وبدر بانون وأيمن أشرف ومحمد هاني.‏

في الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر.

في الهجوم: مروان محسن.‏

ويجلس على دكة البدلاء: محمود كهربا ورامي ربيعة ومحمود وحيد وعلي لطفي ‏وحيرالدو وأكرم توفيق وناصر ماهر وصلاح محسن وياسر إبراهيم.