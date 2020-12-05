شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يودع جماهير الأهلي برسالة مؤثرة: «حقكم عليّا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، والمنتقل حديثا لصفوف نادي سيراميكا، على توجيه رسالة وداع لجماهير القلعة الحمراء.

وكان الأهلي أعلن الاستغناء عن صالح جمعة، وأرسل قائمة الفريق للموسم الجديد دون اسمه، قبل أن يعلن نادي سيراميكا الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز التعاقد مع اللاعب.

وكتب جمعة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سيظل ارتدائي لتيشرت النادي الأهلي تاجًا على رأسي ووسامًا على صدري، يكفي جماهيره العظيمة وما وجدته منها من دعم وحب، والله أنتم أعظم شيء في الكون وحقكم عليا لو قصرت في يوم.. شكرا لبيتي النادي الأهلي ومجلس إدارته المحترم وزملائي وشكرا لأصغر عامل في النادي الأهلي.. دعواتكم».