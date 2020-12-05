شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي الزمالك يترقبون مسحة كورونا غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إجراء مسحة جديدة للاعبي الزمالك للكشف عن فيروس كورونا. وقال محمد أسامة طبيب الفريق: «سيتم عمل مسحة جديدة غدًا الأحد للكشف عن فيروس كورونا المستجد، للثلاثي يوسف أوباما وعبدالله جمعة ومحمود حمدي الونش، من أجل الاطمئنان عليهم، وسيتم تأجيل مسحة عمر السعيد للأسبوع المقبل». الوضع في مصر

اصابات 117,583

تعافي 103,191

وفيات 6,732

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