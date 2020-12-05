ضربة جديدة لبايرن ميونيخ قبل موقعة لايبزيغ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020

كشف نادي ​بايرن ميونيخ​ الالماني، عن إصابة لاعبه ​لوكاس هيرنانديز​ قبل مواجهة نادي ​لايبزيغ​ مساء اليوم على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة العاشرة من ​الدوري الالماني​ لكرة القدم.



ولفت النادي البافاري في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" إلى أن لوكاس هيرنانديز يعاني من مشاكل في فخذ القدم، ولذلك تم استبعاده من تشكيلة بايرن ميونيخ لمواجهة لايبزيغ.

وإنضم الدولي الفرنسي إلى قائمة المصابين في صفوف بايرن ميونيخ إلى جانب كورينتين توليسو وجوشوا كيميتش وألفونسو ديفيز.