ابراهام: أحاول سرقة بعض الأفكار من جيرو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020

كشف اللاعب تامي ​أبراهام​ أنه يتطلع إلى "سرقة بعض الأفكار" من زميله أوليفييه جيرو في معركة مستمرة لملء مركز الهجوم في فريق ​تشيلسي​.



وقال أبراهام: "بالطبع أتعلم منه الكثير. إنه شخص نشأت وأنا أشاهده على التلفزيون لذا من الرائع أن أتدرب معه الآن كل يوم. أحب مشاهدته وسرقة بعض الأفكار لأضيفها إلى لعبتي. ألقي نظرة على الطريقة التي يدير بها الكرة وأحاول إضافة أجزاء من لعبته إلى لعبتي".

وأضاف: "يقدم لي النصيحة طوال الوقت. كنا على متن الطائرة عائدين من نيوكاسل في ذلك اليوم وسألته عن رأيه. لقد وجه لي انتقادات جيدة وأشياء يمكنني العمل عليها لتسجيل المزيد من الضربات الرأسية".