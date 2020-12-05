غوارديولا لا يلجأ لمقاعد البدلاء لاول مرة في مسيرته

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020 شهدت مواجهة ​مان سيتي​ في مواجهة ضيفه ​فولهام​ ضمن الجولة 11 من ​الدوري الانكليزي​ الممتاز حدثا فريدا مع المدرب الاسباني بيب ​غوارديولا​.

السيتي حسم المواجهة بنتيجة 2 - 0 بهدفي سترلينغ ودي بروين في الشوط الاول. الا ان شبكة اوبتا للاحصائيات اكدت ان اللقاء شهد حدثا فريدا كان بطله المدرب الاسباني غوارديولا. فللمرة الاولى وفي مباراة ضمن الدوريات الخمس الكبرى ومع الفرق التي دربها مان سيتي وبرشلونة وبايرن ميونيخ لا يلجا لمقاعد البدلاء ولا يجري اي تبديل وذلك للمرة الاولى في 419 مباراة قادها.

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