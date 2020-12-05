الدوري الفرنسي: لانس يعود بفوز ثمين من معقل رين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020

تغلب نادي لانس على مضيفه ​ستاد رين​ بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب روازون بارك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من ​الدوري الفرنسي​ لكرة القدم.



وبدأ الشوط الاول بطريقة قوية من قبل لاعبي رين حيث نجحوا في الضغط على مرمى لانس وتحصّل ابناء المدرب ستيفان على العديد من المحاولات الخطرة في ظل تنظيم دفاعي كبير للاعبي لانس وتحصّل لاعبو رين على فرص سانحة للتسجيل ولكن اللمسة الاخيرة غابت عنهم في ظل تكتل دفاعي كبير للاعبي لانس، وبعكس مجريات اللعب تمكن لانس من خطف هدف مباغت في الدقيقة 28 سجله ارنو كاليموندو بعد تمريرة حاسمة من كاكوتا وبعدها حاول لاعبو رين القيام بردة فعل سريعة ولكن لاعبو المدرب ستيفان فشلوا في استغلال الفرص التي سنحت لهم لينتهي هذا الشوط بتقدم لنس وبواقع 1-0.

وفي الدقيقة 78 من الشوط الثاني سجل عزز لانس تقدمه بهدف حمل توقيع المهاجم الكاميروني الشاب إغناتيوس غانغو بعد تمريرة حاسمة من فوفانا.

ورفع لانس رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع فيما تجمد رصيد رين عند 19 نقطة في المركز الثامن.