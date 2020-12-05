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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فينيسيوس: علينا الاستمرار في التحسن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020
اوضح اللاعب البرازيلي لنادي ريال مدريد الاسباني فينيسيوس جونيور أن الهدف الذي فاز به الميرينغي خلال مواجهة إشبيلية، في إطار منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الاسباني، يُحسب له، وليس لياسين بونو، حارس الفريق الأندلسي.
ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية تصريحات فينيسيوس التي اتت كالاتي: "الهدف لي بالتأكيد، لقد سددت على المرمى، لذلك يُحسب الهدف لي".
وأضاف: "الفوز اليوم مهم لثقتنا، وكانت هناك مباريات أخرى لعبناها بشكل جيد ولم نحقق الانتصار".
واختتم: "لم يكن لدينا أي شكوك ولعبنا للفوز بالمباراة، وهو موسم مختلف عن الموسم الماضي، حيث نلعب مباراة كل 3 أيام وأحيانًا يكون من الصعب بدء المباريات، وعلينا الاستمرار في التحسن".
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