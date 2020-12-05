شكرا لقرائتكم المقاولون يفوز على أسوان 1/0 ودياً استعداداً لمباراة الزمالك بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب على نظيره أسوان بهدف نظيف أحرزه يوسف حسن مهاجم الذئاب الصاعد، في المباراة الودية التي أقيمت على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في اطار استعداد الفريقين لانطلاق الدوري.

ويستعد المقاولون لمواجهة نادى الزمالك فى أول مباراة بمسابقة الدورى الجديد المقرر انطلاقه يوم 11 ديسمبر الجارى، وكانت أخر مواجهة جمعت الفريقين فى الموسم الماضى قد انتهت بفوز المقاولون بهدفين مقابل هدف.

وكان المقاولون قد حقق فوزاً عريضاً بالأمس عندما تغلب على منافسه أرتا سولار بطل جيبوتى بتسعة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين فى إياب الدور التمهيدى الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحجز ذئاب الجبل تأشيرة التأهل إلى دور الـ 32 بعد الفوز بمجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 10/1.

ومن المقرر أن يلتقى المقاولون بالنجم الساحلى التونسى فى دور الـ 32 بالكونفدرالية، على أن تقام مباراة الذهاب فى مصر نهاية ديسمبر الجارى، فيما تقام مباراة العودة فى تونس فى بداية يناير.



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المقاولون وأسوان

من جانبه، علق علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، على قرعة مسابقة الدورى العام، والتى كشفت عن اصطدام ذئاب الجبل بنادى الزمالك فى أول مباراة بالموسم الجديد، وقال عبد الغنى فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، الفرق الصغيرة هى من تخشى مواجهة الأهلى والزمالك، المقاولون صنع اسمه بين الكبار وتلك المواجهات فى بداية الموسم تمنحنا تركيز أكبر وإصرار على تقديم أفضل أداء، لاعبونا رجال وعلى قدر المسئولية.

وأضاف عبد الغنى، تنتظرنا مباريات قوية فى ديسمبر، ولكننا نثق فى لاعبينا، فريق الزمالك محترم ولديه مجموعة مميزة، ولكننا حققنا نتيجة إيجابية أمامه فى الدور الثانى بالموسم الماضى، ونطمح لمواصلة العروض القوية، سواء كان الزمالك أو أى فريق آخر نحترم الجميع.