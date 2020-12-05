شكرا لقرائتكم وليد سليمان يجرى فحوصات شاملة فى أحد مستفشيات الدقى بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى وليد سليمان لاعب الأهلي مساء اليوم ،السبت، أشعة وتحاليل كاملة من أجل الاطمئنان على نفسه بعدما إستمرت عيّنته إيجابية طوال هذه الفترة الأمر الذي أثار دهشة وحيرة نجم الأهلي فقرر إجراء فحوصات دم شاملة وتحاليل كاملة واشعة على الصدر من أجل معرفة سر عدم تحوّل العيّنة من إيجابية إلى سلبية بخصوص فيروس كورونا الذي أصابه قبل نحو أسبوعين ولم يتعافى منه حتى الأن.

ويرغب نجم الأهلي في معرفة سبب ارتفاع درجة حرارته كذلك لفترة طويلة فقرر إجراء فحوصات شاملة في إحدى مستشفيات الدقي من أجل الوقوف على أسباب إستمرار العينة إيجابية طوال الأيام الماضية.

كان وليد سليمان قد غاب عن مباراة الاهلي والزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا الجمعة قبل الماضية والتى فاز فيها الأحمر بهدفين لهدف بسبب إصابته بفيروس كورونا وبعدها خضع اللاعب لمسحة أخرى أثبتت تحوّل عينته من إيجابية إلى سلبية ليظهر سليمان في حفل مجلس الاهلي لتكريم الفريق المتوّج ببطولة أفريقيا والذي أقيم بمقر الجزيرة السبت الماضي ثم خضع اللاعب لمسحة أخرى يوم الأحد الماضي لتثبت إيجابية عينته ليعود اللاعب للعزل المنزل وتستمر العينة إيجابية حتى وقتنا هذا الأمر الذى أثار دهشة وحيرة اللاعب لذا قرر إجراء فحوصات شاملة للإطمئنان.