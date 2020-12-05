شكرا لقرائتكم شريف عبد المنعم: المفاجآت واردة من لاعبى طلائع الجيش بحسب إمكانياتهم الفردية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد شريف عبد المنعم لاعب الاهلى السابق أن كل شئ وارد فى مباريات الكأس ، ومواجهة اليوم بين الأهلى وطلائع الجيش ستكون صعبة جدا بين الفريقين لخطف لقب كأس مصر.

وأضاف عبر الاستديو التحليلي لمباراة الأهلى وطلائع الجيش فى نهائى الكأس عبر قناة الأهلى أن تغيرات الأهلى فى التشكيل ستكون فى أضيق الحدود حيث سيعتمد موسيمانى على تشكيله الأساسي وبدر بانون فى الدفاع وطاهر طاهر كجناح مع اللاعبين الأساسين.

وواصل حديثه قائلا المفاجات واردة من لاعبى طلائع الجيش بحسب امكانيات وقدرات لاعبيه الفردية حيث يستطيع أى لاعب قلب المباراة بمهاراة فردية سواء من تسديدة أو تمريرة خطيرة.

وتابع أحمد سمير ورقة رابحة ومحطة مهمة جدا لشن هجمات طلائع الجيش

أعلن طارق العشري المدير الفني لطلائع الجيش تشكيل الفريق لمباراة الاهلي في نهائي كاس مصر المقرر لها الثامنة من مساء اليوم ،السبت، بإستاد برج العرب ، ويضم تشكيل الطلائع ، كلاً من : محمد بسام ، على الفيل ، خالد سطوحي ،عمرو مرعي ، عمرو جمال ، أحمد سمير ، محمد ناصر ، مهند لاشين ، أحمد زولا ، فرانك ستيفن وأحمد علاء.

يلتقي الأهلى مع طلائع الجيش فى نهائى كأس مصر موسم 2019 / 2020، حيث تأهل الأهلى للمباراة النهائية عقب فوزه على الاتحاد السكندرى فى الدور نصف النهائى بنتيجة 2 / 1، بينما تأهل طلائع الجيش للنهائى بعد تحقيقه المفاجأة الثانية بالفوز على الزمالك 3 / 1.

تقام المباراة المرتقبة فى الثامنة من مساء السبت الموافق 5 ديسمبر على استاد القاهرة الدولي.

وكان فريق طلائع الجيش قد حقق أولى مفاجآت كأس مصر بعدما أقصى فريق بيراميدز فى الدور ربع النهائى بركلات الترجيح، ليكون فريق طلائع الجيش الفريق الوحيد الذى واجه الـ3 فرق الكبيرة فى مسابقة كأس مصر.