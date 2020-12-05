شكرا لقرائتكم هانى العجيزي: عمرو جمال ومحارب سيقاتلان لإثبات أنفسهما أمام الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يري هانى العجيزي لاعب الأهلى السابق أن إشراك بدر بانون فى التشكيل الأساسي للأهلى مفاجاة كبيرة خاصة أن أول مباراة يلعبها ستكون نهائى . وأضاف عبر الاستديو التحليلي لمباراة الأهلى وطلائع الجيش فى نهائى الكأس عبر قناة الأهلى أن إشراك طاهر محمد طاهر وارد حيث يملك إمكانيات رائعة ولعب لدقائق فى المباراة الماضية وسيلعب مباراة كبيرة اليوم وهو مكسب كبير للأهلى . وأكد أن أحمد سمير ورقة رابحة لطلائع الجيش وأفشة وطاهر الأخطر فى لاعبى الأهلى حيث يملك الثلاثى خطورة كبيرة على مرمى المنافس . وواصل فى حديثه عمرو جمال وإسلام محارب سيقاتلان لإثبات ذاتهما أمام الأهلى ناديهم السابق على طريقة أحمد سمير مع الزمالك حيث سيلعب كل منهما بكل قوته للتسجيل فى مرمى الأحمر. وتابع الحالة البدنية للاعبى طلائع الجيش عالية جدا ويقاتلون لاخر دقيقة فى المباراة مثلما حدث فى مواجهة الزمالك فى نصف نهائى الكأس فى المباراة الماضية غير أن طارق العشري سيلعب على التحفظ الدفاعى فى بداية المباراة ولو بادر الأهلى بالتسجيل سيلعب مهاجم.

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