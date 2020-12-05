شكرا لقرائتكم وزير الشباب والرياضة يتفقد الصالة المغطاة ببرج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في إطار الاستعداد لاستضافة مصر لمونديال العالم لكرة اليد في يناير المقبل، تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اليوم السبت ، الصالة المغطاة ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية بعد الإنتهاء من إنشائها وتجهيزها بشكل كامل على صعيد كافة مكوناتها الإنشائية.

وتعد الصالة المغطاة ببرج العرب واحدة من الصالات الرياضية المقرر لها استضافة منافسات بطولة العالم لكرة اليد للرجال، وتم إنشائها وفق المعايير الدولية حيث تستوعب نحو 5 آلاف مشجع، وتقام على مساحة 12.5 فدان.

وتتضمن الصالة المغطاة ببرج العرب الصالة الرئيسية مغطاه بسقف معدني، وملاعب الإحماء، وغرف اللاعبين، والأجهزة الفنية، وغرفة للجنة المنظمة، ونادي صحي، وقاعة المؤتمرات، والمركز الإعلامي.

و اطمأن الدكتور أشرف صبحي على كافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بالصالة المغطاة ببرج العرب في إطار استضافة مصر لمونديال كرة اليد 2021، لافتاً إلى التنسيق الدائم مع الاتحاد الدولي لليد واللجنة المنظمة للمونديال للتأكيد على جاهزية كافة الأمور الإدارية واللوجستية.

وأكد وزير الشباب والرياضة عزم الجميع على تنظيم أكبر محفل رياضي دولي في كرة اليد على أعلى مستوى يليق بإمكانيات وقدرات مصر ، وفي رسالة تؤكد للعالم التطور الذي تشهده الدولة المصرية في الآونة الراهنة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتوجه الدكتور أشرف صبحي عقب زيارة الصالة المغطاة إلى ستاد برج العرب لحضور نهائي كأس مصر في المباراة المرتقبة بين فريقي الأهلي وطلائع الجيش.