شكرا لقرائتكم المرغنى: خسارة أفريقيا تسببت فى خروج الزمالك من كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد الرغنى لاعب الزمالك السابق إن خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلى تسببت في خروج الفريق الأبيض من بطولة كأس مصر.

أضا المرغنى في تصريحات لقناة الزمالك:" وحتى لو حصل الزمالك على كأس مصر لن يعوضنا عن أفريقيا وإن شاء الله نبقى إيد واحدة ونعدى الفترة الحالية وعندنا أحسن لاعيبة في مصر وأفريقيا وهدف كورة أفشة خلص على الزمالك".

تابع المرغنى :" باتشيكو مدرب كبير والمسئولين عن ملف الكرة في الزمالك أيقونة بالنسبة للجماهير والحمل تقيل عليهم ربنا يكون معاهم وصفقات الزمالك قوية والأبيض لم يتعاقد مع لاعبين ضعفاء في الفترة الأخيرة".

وواصل:" ثنائية فرجانى ساسى وطارق حامد الأفضل في مصر وأفريقيا والزمالك يحتاج لتدعيم مركز وسط الملعب ليكون بديل لطارق حامد وأتمنى انضمام دونجا ومحمد عبد العاطى زملكاوي وأنا لعبت معاه".

واختتم: "لو حقق الزمالك الفوز في أول 4 مباريات بالدوري في اموسم الجديد سيحقق اللقب".