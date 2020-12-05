شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يُقصي العين من أغلى البطولات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

تأهل عجمان إلى دور الثمانية في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد إقصائه العين بالفوز عليه بهدف وحيد أحرزه ويليام اوسو قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة وحافظ عليه حتى نهاية المباراة على الرغم من ضغط «الزعيم» طوال الشوط الثاني.

واصل العين مسلسل السقوط والنتائج السلبية؛ حيث ترافق الوداع المبكر من أغلى البطولات مع نتائج سلبية في الدوري، لتصبح أيام مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل معدودة مع الفريق.

وسيلاقي عجمان الفائز من مباراة النصر والوحدة في الدور ربع النهائي.

لم يكن فوز عجمان مفاجأة نظراً للحالة الفنية التي يعانيها العين؛ بل كان انتصاره مستحقاً بعدما كان الطرف الأكثر تنظيماً والتزاماً على مدار الشوطين.

جاء الشوط الأول متوسطاً وكان الضيف العجماني هو الأخطر على الرغم من قلة الفرص، في حين لم يصنع العين أي فرصة على الرغم من أنه يلعب في أرضه، وفي الدقيقة 14 كاد عجمان أن يفتتح التسجيل عن طريق حسين عبد الرحمن الذي سدد كرة زاحفة مرت بجوار القائم الأيسر العيناوي بقليل، وفي الدقيقة 33 أنقذ الحارس خالد عيسى مرمى العين من هدف محقق عندما تصدى لرأسية ويليام اوسو من عن خط المرمى، وقبل نهاية الشوط استثمر عجمان أفضليته ونجح في إحراز هدف التقدم عن طريق ويليام اوسو الذي استفاد من تمريرة حسين عبد الرحمن تسلمها وسدد بيسراه زاحفة من بين أقدام خالد عيسى لتسكن الشباك.

ومع بداية الشوط دفع مدرب العين بتبديلين دفعة واحد بدخول فهد حديد وايريك مكان سالم عبدالله وأحمد برمان، وبعد مرور دقيقتين أطلق فهد حديد قذيفة حولها حارس عجمان علي الحوسني إلى ركنية ببراعة منقذاً مرماه من هدف التعادل، وبعد 6 دقائق أجرى مدرب عجمان أيمن الرمادي تبديلاً اضطرارياً بدخول راشد حسن وخروج صاحب الهدف ويليام أوسو الذي تعرض للإصابة. وتحسن أداء العين وهاجم بضراوة لإدراك التعادل، لكن الحارس علي الحوسني ودفاع عجمان كانا في الموعد وأبعدا كل الكرات الخطرة، وكاد الياباني شيوتاني يحرز هدف التعادل بتسديدة قوية «عالطاير» صدها الحارس علي الحوسني ببراعة، ثم تسديدة من البديل خالد البلوشي اصطدمت بالعارضة، ثم كرة تصطدم بأقدام شيوتاني وهي في طريقها إلى الشباك بعد أن صدها الحارس العجماني.

ويواصل العين ضغطه بصورة قوية، لكن دون تغيير في النتيجة، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع احتج لاعبو العين على عدم احتساب ركلة جزاء لصالحهم، لينتهي اللقاء بفوز «البركان» بهدف وحيد.