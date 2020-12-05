شكرا لقرائتكم خبر عن «البريميرليج» يطالب المشجعين تجنب الغناء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا مسؤولو الدوري الإنجليزي الممتاز المشجعين إلى تجنب «الغناء المفرط» والمعانقة مع جزء من الجماهير التي عادت إلى ملاعب كرة القدم السبت للمرة الأولى منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد في مارس/آذار الماضي.

وبحسب القيود التي فرضتها الحكومة البريطانية، سيتم السماح لألفي مشجع فقط بحضور المباريات.

وأصدرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز«البريمرليج» سلسلة نصائح بشأن تدابير السلامة، تتضمن تحذيراً للجماهير بعدم الانجراف بالتشجيع عندما يسجل فريقهم هدفاً.

وقالت إنه «يمكن للمشجعين الاحتفال، ولكن يجب أن يبقوا بعيدين اجتماعياً عن الأشخاص خارج فقاعاتهم الاجتماعية. ويجب تجنب معانقة المشجعين الآخرين والسلام بالكفين، واحترام المشجعين لمن حولهم، بما في ذلك تجنب الإفراط في الصراخ أو الغناء».

وأشار البيان إلى أن الأندية افتقدت حضور الجماهير المتغيبة عن ملاعبها منذ الإغلاق جراء جائحة كوفيد-19، في مارس الماضي.

ويجب على المشجعين إكمال استبيان صحي والخضوع لفحص درجة الحرارة في المدرجات، إضافة إلى ارتداء كمامات.

وسيجلس هؤلاء في مقاعد متباعدة، باستثناء العائلات والمجموعات المشتركة.

وتندرج لندن وليفربول ضمن المناطق التي تم وضعها في فئة «المستوى الثالث» استناداً إلى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ما يعني إمكانية حضور ما يصل إلى ألفي مشجع للمباريات.

لكن الأندية الموجودة في مناطق «المستوى الثالث»، مثل مانشستر وبرمنجهام، لا تزال ممنوعة من فتح مدرجاتها أمام الجماهير.