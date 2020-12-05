شكرا لقرائتكم خبر عن «الملك» يتأهل في بطولته المفضلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: علي البيتي

تأهل فريق الشارقة إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد فوزه على ضيفه خورفكان بهدفين نظيفين سجلهما البرازيليان ويلتون سواريز في الدقيقة 10 ولوان بيريرا في الدقيقة 20.

ويواجه «الملك» في ربع نهائي بطولته المفضلة والفائز بلقبها 8 مرات، الفائز من لقاء الجزيرة والظفرة.

وكانت المباراة شهدت طرد لاعب الشارقة محمد عبدالباسط في الدقيقة 93 لتدخله بتهور على قدم عادل سبيل لاعب خورفكان.

استغل ويلتون سواريز مهاجم الشارقة هفوة دفاعية ووضع فريقه بالمقدمة في الدقيقة العاشرة قبل أن يضيف لوان بيريرا هدفاً ثانياً في الدقيقة 20 مستغلاً خطأ دفاعياً آخر.

ونجح الشارقة في وضع أصحاب الأرض تحت الضغط وتحرك كايو وكوناردو وسواريز بأريحية في المقدمة وبطريقة لامركزية، الشيء الذي منح الضيف الأفضلية فيما عاب خورفكان لعبه بطريقة مفتوحة منذ البداية في محاولة للاستفادة من الدفعة المعنوية التي حصل عليها بعد تعادله مع الشارقة في الدوري، لكنه دفع ثمن هذه الطريقة باستقبال هدفين مبكرين وكانت محاولات خورفكان في الشوط الأول محدودة، غير أنه كان قريباً من التسجيل في مناسبتين.

ودفع مدرب خورفكان باللاعب انتونيو في الشوط الثاني وعادل سبيل لتعزيز الجانب الهجومي وتحسن أداء المضيف بالفعل وتعددت المحاولات على مرمى الملك وأهدر لوبيز فرصة عبر ضربة رأسية في الدقيقة 66 وتراجع أداء الضيف بصورة ملحوظة بعد الاستراحة.

وأشرك العنبري علي الضنحاني مكان خالد الضنحاني المصاب في الدقيقة 74، وشارك النوبي في خورفكان ومحمد عبدالباسط وخالد باوزير بديلين لماجد سرور وبيريرا في الدقيقة 80، ثم دفع بسيف راشد مكان كورنادو في الدقيقة 86.

ولم يحدث أي جديد في الدقائق الأخيرة سوى طرد محمد عبد الباسط لاعب الشارقة لتنتهي المباراة بفوز الشارقة بهدفين نظيفين وتأهله للدور المقبل.