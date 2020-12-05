شكرا لقرائتكم خبر عن سباق الإماراتيين يدشن بطولة السلم للدراجات الهوائية الاثنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، تنطلق يوم الاثنين النسخة الخامسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، وهو الحدث الذي يتصدر قائمة الفعاليات الرياضية السنوية، ويستقطب هواة ومحترفي رياضة الدراجات الهوائية في الدولة والمنطقة.

وستكون الانطلاقة مع سباق الهواة الإماراتيين الذي يعدّ السباق الأكبر من نوعه للهواة من حيث حجم الحدث وقيمة الجوائز المالية البالغة مليون درهم المخصصة لهذا السباق فقط، علماً أن النسخة الخامسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية ستضم 4 سباقات تقام في منطقة سيح السلم بدبي، بواقع 3 سباقات للرجال في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني وفبراير/شباط المقبلين، وسباق للسيدات في يناير المقبل، بجوائز مالية تزيد على 3 ملايين درهم.

وأنجزت اللجنة المنظمة كافة الترتيبات الخاصة بانطلاق الحدث، مع تسخير كافة الإمكانيات وأفضل الخدمات، من أجل مواصلة خطوات دعم وتطوير الحدث، بما يليق بالمكانة التي بات يحظى بها، والدعم الذي تناله من القيادة الرشيدة، من أجل انطلاق السباق الأول وهو المخصص لفئة المواطنين الهواة ويمتد لمسافة 127 كم، بمشاركة 60 متسابقاً، بواقع 20 متسابقاً من أصحاب المراكز الأولى في النسخة الماضية، و40 من المتأهلين من السباقات التأهيلية التي أقيمت مؤخراً، بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية.

وقامت اللجنة المنظمة بتأمين مسار السباق، وتهيئة جميع الظروف اللازمة؛ لضمان نجاح السباق، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية الداعمة للحدث، إلى جانب إنجاز خطوات ضمان صحة وسلامة جميع المشاركين الذين يتوجب عليهم الخضوع لفحص الكشف عن فيروس «كورونا» المستجد؛ حيث سيكون شرطاً للمشاركة الحصول على فحص بنتيجة سلبية خلال 48 ساعة من يوم السباق، إلى جانب تهيئة جميع الجوانب اللوجستية الكفيلة بضمان سلامة الجميع من مشاركين وعاملين ومتابعين في موقع الحدث.

واعتمدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة التي يرأسها الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل عمير بن جمعة الفلاسي، وتضم في عضويتها ماجد البستكي رئيس اللجنة الإعلامية، ورامي النابلسي رئيس اللجنة المالية والترويج، ومحمد الموسى رئيس اللجنة اللوجستية، كافة الإجراءات التنظيمية والفنية الخاصة بالحدث.

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على رعاية سموه ودعمه للبطولة، وتوجيهات سموه بتوفير جميع عوامل النجاح والدعم للبطولة والمشاركين فيها.

وقال: «من دواعي سرورنا أن يتزامن تنظيم الجولة الأولى في النسخة الخامسة لهذه البطولة مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ49، ونحن إذ نرفع للقيادة الرشيدة ولشعبنا أسمى آيات التهاني والتبريكات لهذه المناسبة العظيمة التي تؤكد التلاحم بين القيادة الرشيدة والشعب والعمل على بناء مستقبل أكثر ازدهاراً، فإننا نبذل كل جهدنا لتنفيذ توجيهات القيادة نحو رفاهية وسعادة الشعب وصحته من خلال الرياضة، ونحرص على دعم نشر ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، وتحفيز الرياضيين على التطور المستمر».

جدول حافل

تستمر بطولة السلم للدراجات الهوائية حتى شهر فبراير المقبل، حيث يقام السباق الرئيسي الثاني في يناير المقبل، وهو مخصص لفئة المحترفين «النخبة» لمسافة 127 كم، وبجوائز مالية تبلغ مليون درهم إماراتي، ويشمل جنسيات المواطنين والأجانب المقيمين ودول مجلس التعاون الخليجي، بواقع 10 مشاركين من كل دولة، بمجموع 80 متسابقاً.

ويقام في يناير أيضاً سباق السيدات المخصص للمواطنات فقط، بمشاركة 60 فتاة ولمسافة 30 كم، على أن يتم الكشف عن جوائزه المالية لاحقاً.

وسيكون الختام في فبراير المقبل، بإقامة سباق الهواة الإماراتيين بمشاركة 60 دراجاً يتنافسون لمسافة 127 كم، بجوائز مالية تبلغ مليون درهم، يشارك فيه أصحاب المراكز العشرين الأولى من السباق الأول هذا الموسم، مع إقامة سباق تأهيلي لاستكمال بقية المقاعد الأربعين الأخرى.